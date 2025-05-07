Ahmet Minguzzi cinayetinde kritik gelişme: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıkların yargılamalarının devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha görüldüğü tespitine yer verilmişti.