  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ahmet Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında
Takip Et

Ahmet Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 2 sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ahmet Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında
Takip Et

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

 Duruşmada kapalılık ve gizlilik kararı

Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi’nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı.

Davaya milletvekilleri de katıldı

Duruşmaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

 Mahkeme öncesi 'sokakta katil istemiyoruz' sloganları atıldı

Aileye destek olmak için adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Mattia Ahmet'in fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyarak, 'sokakta katil istemiyoruz' sloganları attı.

İstanbul'da hastanede ‘bıçak parası’ operasyonu: 10 zanlı adliyedeİstanbul'da hastanede ‘bıçak parası’ operasyonu: 10 zanlı adliyedeGündem
Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan Google’a “gücü kötüye kullanma” soruşturmasıSon dakika: Rekabet Kurulu’ndan Google’a “gücü kötüye kullanma” soruşturmasıEkonomi
İBB soruşturması: 4 kişi tahliye edildiİBB soruşturması: 4 kişi tahliye edildiGündem
Gündem
SON DAKİKA: HSK kararnamesi açıklandı! 3698 hakim ve savcının görev yeri değişti
SON DAKİKA: HSK kararnamesi açıklandı! 3698 hakim ve savcının görev yeri değişti
13 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 67 şüpheli gözaltına alındı
13 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 67 şüpheli gözaltına alındı
Niğde’de yere çöp atanlara para cezası uygulanacak
Niğde’de yere çöp atanlara para cezası uygulanacak
KDK'dan üniversite ilanına ‘iptal’ tavsiyesi: Personel alımında cinsiyet şartı koşmuştu
KDK'dan üniversite ilanına ‘iptal’ tavsiyesi: Personel alımında cinsiyet şartı koşmuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü
Emekliler, ekonomik refah için çağdaş bir sistem istiyor
Emekliler, ekonomik refah için çağdaş bir sistem istiyor