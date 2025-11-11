Ahmet Özer cezaevinden çıktı! İşte ilk açıklaması

'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verilmişti. Özer, cezaevi önünde ilk açıklamasını yaptı.

İçeride bulunan diğer CHP'li başkanların içeride olmaları nedeni ile özgürlüğünü tam olarak yaşayamadığını söyleyen Özer "Özelikle de bugün İBB'ye ilişkin iddianamenin kabul edilmesi ile ortaya çıkan tablo üzücü" diye konuştu. Özer açıklamasının sonlarında "Barış sürecine ziyadesiyle katkı vereceğim" diyerek MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye süreçle ilgili teşekkür etti.

Ahmet Özer'den ilk açıklama:

“Öncelikle basın mensubu arkadaşlara ve beni karşılamaya gelen bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi, 1 yıl 10 gün sonra dışarıdayım. Tabii, dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum. Çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarımız ile diğer dostlarımız, arkadaşlarımız içerideler.

O nedenle ben bu özgürlüğün sevincini bugün tam olarak yaşayamıyorum. Özellikle de bugün İBB ile ilgili iddianamenin de kabul edilmesi ve yayımlanmasıyla ortaya çıkan tablo, üzücü bir tablo olarak karşımıza çıktı. Ülkemizin içinden geçtiğimiz süreçte hukuka, demokrasiye ve hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var.

Bu aynı zamanda, seçilmişlerin ve belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın da ilk göstergesi olmasını diliyorum benim tahliyemin.

Daha sonra bu işleri uzun uzun konuşacağız. İlk söylemek istediğim bbu.

İkinci olarak, bir barış sürecinin içinden geçiyoruz. En büyük üzüntülerimden biri, dışarıda olup bu sürece yeterince katkı verememiş olmamdı. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle Sayın Devlet Bahçeli’ye burada teşekkür etmek istiyorum. Yüreğimin yarısı içeride kaldı. Barış sürecine ziyadesiyle katkı vereceğim."