Ahmet Özer: Gerekirse Öcalan'la görüşürüm

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu.

Özer, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Hakkınızdaki iddialara döneceğim ama çözüm süreci ile ilgili oynamak istediğiniz rol konusunda bir sorum daha var. Gerekirse Öcalan ile de görüşür müsünüz?" sorusuna "Ben barışın gerçekleşmesi için herkesle görüşürüm. Kürt sorunun çözümü ve barışın gerçekleşmesi için diyalog ve müzakere şarttır. Bunu diyen biri olarak da ben konunun çözümü ve barışın gerçekleşmesi için herkesle diyaloga varım ve herkesle müzakere etmeye varım." diyerek yanıt verdi.

"Böyle rol verilirse de bundan da çekinmeyiz"

"Gerekirse CHP adına Öcalan’a da gider misiniz mesela?" sorusu üzerine ise Özer "Eğer partim de bu konularla ilgili bana bir görev verirse seve seve yaparım. Herkesle konuşuruz. Ben şöyle düşünüyorum, pratikte oynayacağınız rol zaten size o misyonu verir. Yani bir yerden bir görev alıp da bunu yapmak yerine kendiniz adım atabilirsiniz. Ben zaten bir aydın olarak, bir akademisyen olarak, bir yurttaş olarak bu barış sürecinin başarıya ulaşması için elimden gelen her türlü katkıyı vereceğimi çıktığım günden beri söylüyorum. Hatta daha içerideyken de bu çağrılarda bulundum. Bu zaten bir aydın sorumluluğudur. Bu sorumlulukta eğer başarılı olursak, bu işi daha da büyüterek devam ettirebiliriz. Ayrıca birinin bize bir görev ifa etmesi gerekmez ama bize bir böyle rol verilirse de bundan da çekinmeyiz yani. Zaten bunu yapıyoruz. Ben bu barış sürecine amasız, fakatsız destek veriyorum." dedi.

"İmralı’ya gitme meselesi yanlış yönetildi, en sona bırakılması hataydı"

"Şimdi bir kere İmralı’ya gitme meselesi yanlış yönetildi" diyen Özer "En sona doğru bırakılması birinci yanlıştı. İkincisi de bu iş adeta bir referanduma çevrildi, toplumda tartışıldı “Efendim gidilsin mi, gidilmesin mi?” diye Üçüncüsü de tam CHP kurultayının öncesine denk getirildi bu tartışma. Dördüncüsü de bu adım öncesinde CHP’nin demokratikleşme namına ortaya koyduğu taleplerin hiçbirinde bir karşılık olmadı. Bir de tabii son olarak sizin biraz önce hatırlattığınız gibi CHP tabanının önemli bir kesimi İmralı’ya gitmeye karşıydı. İster istemez bir lider adım attığı zaman kendi tabanına da kulak asması lazım. Ama tabii Özgür Özel burada hassas bir denge yürütüyor. CHP tabanının bir kısmı CHP’nin komisyonda bulunmasını da istemiyor. Buna rağmen Özgür Özel cesur biçimde katkı veriyor. Ayrıca CHP, komisyon heyetinin İmralı’ya gitmesine de karşı çıkmadı. “Ben gitmem” dedi. İkisi farklı şeylerdir. Hatta “SEGBİS ile dinlensin” gibi önerilerde bulundu. Raporunu hazırladı, sunacak. Barışa desteğimiz sürüyor." sözlerine yer verdi.