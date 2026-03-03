Ahmet Özer, göreve iadesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu

30 Ekim 2024'te düzenlenen "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla başlatılan operasyondan sonra görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, göreve iadesi için harekete geçti.

Avukatının duyurduğuna göre bugün Özer'in görevine iadesi için İçişleri'ne resmi başvuru yapıldı.

Avukat Sadak, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararıyla birlikte, 'soruşturmanın selameti' gerekçesiyle tesis edilen görevden uzaklaştırma işleminin fiili ve hukuki zemini ortadan kalkmıştır" diye yazdı.

"Görevden uzaklaştırma işleminin fiili ve hukuki zemini ortadan kalktı"

Sadak'ın, Özer'in görevine iade edilmesi için yaptıkları başvuru hakkındaki paylaşımı şöyle:

"Bugün, 'Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in göreve iadesi' istemli talep dilekçemizle İçişleri Bakanlığı’na resmi başvurumuzu gerçekleştirdik.

Talebimiz nettir: Görevden uzaklaştırma işleminin kaldırılması ve seçilmiş belediye başkanının görevine iade edilmesi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararıyla birlikte, 'soruşturmanın selameti' gerekçesiyle tesis edilen görevden uzaklaştırma işleminin fiili ve hukuki zemini ortadan kalkmıştır.

Görevden uzaklaştırma bir yaptırım değil, istisnai ve geçici bir tedbirdir. Esenyurt halkının yüzde 49,04 oy oranıyla tecelli eden iradesi idari tasarruflarla bertaraf edilemez.

"Masumiyet karinesi bir lütuf değildir; hukuk devletinin temeli"

Tutukluluk hali sona ermiş, kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunmayan seçilmiş bir belediye başkanının görevine iade edilmemesi;

- Masumiyet karinesiyle,

- Anayasa’nın seçme ve seçilme hakkını güvence altına alan hükümleriyle,

- Hukuk devleti ilkesiyle,

- Danıştay ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarıyla açık biçimde çelişki yaratır.

Masumiyet karinesi bir lütuf değildir; hukuk devletinin temelidir. Milli iradenin askıya alınmasına 'tedbir' denilemez.

Seçimle gelenin, hukuk devleti içinde görevine dönmesi anayasal bir gerekliliktir.

Adalet, geçici bir tedbirin kalıcı bir cezalandırmaya dönüşmesine izin vermez.

Bu nedenle Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, gecikmeksizin görevine iade edilmelidir."