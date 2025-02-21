Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: 15 yıl hapsi isteniyor

Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Tutukluluğunun üzerinden yaklaşık dört ay geçtikten sonra düzenlenen iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

83 sayfalık iddianame hazırlandı

Özer hakkında savcılık tarafından hazırlanan 83 sayfalık iddianame tamamlandı. Halk TV'nin aktardığına göre iddianamenin son bölümünde şu ifadeler bulunuyor:

"Sonuç olarak şüpheli Ahmet ÖZER'in PKK/KCK lideri Abdullah ÖCALAN'ın genel talimatları uyarınca sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sunduğu, bu doğrultuda örgütün üst düzey yöneticisi Remzi KARTAL ile açıklayamadığı şekilde yoğun iletişim kurduğu, şüphelinin Mersin ilinde örgüt adına ideolojik eğitim organize ettiği ve bu eğitimi bizzat verdiği, yine tanık anlatımıyla sabit görülen şekliyle terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey mensuplarından Cemal KAVAK'ın yardımıyla terör örgütü mensubu bir şahsın yurt dışına kaçmasını sağladığı, Cemal KAVAK'ın talebi üzerine kırsala katılım sağlayacak örgüt mensupları için kullanılmak üzere yüklü miktarda parayı Cemal KAVAK'a teslim ettiği, çok sayıda örgüt mensubu şahıs ile yoğun ve sürekli HTS irtibatı bulunduğu, şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan "KENT UZLAŞISI" stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek suretiyle batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesi'nde görev almak üzere görevlendirildiği, bu doğrultuda şüphelinin siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerin talimatına göre şekillendiği, şüphelinin anlatılan şekilde silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle terör örgütünün üyesi konumunda bulunduğu, örgütsel konum ve faaliyetlerinin vasfı gereği yönetici konumunda bulunmasa da sair örgüt mensuplarından farklı olarak "özel görevi haiz" konumda bulunması nedeniyle hakkında alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ceza tayini gerektiği anlaşılmıştır.

"Şüpheli Ahmet Özer'in üzerine atılı "PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçunu işlediği tüm dosya kapsamında yer alan ve yukarıda sayılan delillerden anlaşılmakla; Yargılanmasının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan ve yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin kendisine verilecek cezadan mahsubuna karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."

İddianamede Ahmet Özer'in ifadesi "mevcut deliller uyarınca savunmasının kaçamaklı, hayatın olağan akışına uygun olmayan ve suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu anlaşılmıştır" sözleriyle değerlendirildi.