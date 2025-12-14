Ahmet Özer, Hikmet Çetin'i ziyaret etti: Beni ve yol arkadaşlarımızı hiç yalnız bırakmadı

Yerine kayyum atanan ve geçtiğimiz aylarda tahliye olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Özer, "Kendisi vefalı duruşuyla Silivri Cezaevi'nde beni ve yol arkadaşlarımızı hiç yalnız bırakmadı. Bu zorlu süreçte birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu bilen biri olarak; Hikmet ağabeyimiz bunun en güzel örneğini sergiledi" dedi.

Özer, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önceki Genel Başkanlarımızdan, 35 yıllık dostum ve değerli ağabeyim Sayın Hikmet Çetin’i tedavi olduğu hastanede ziyaret ettim. Kendisi vefalı duruşuyla Silivri cezaevinde beni ve yol arkadaşlarımızı hiç yalnız bırakmadı.

Bu zorlu süreçte birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu bilen biri olarak; Hikmet ağabeyimiz bunun en güzel örneğini sergiledi. Onu aynı zamanda aktif görmek, mitinglerde halkın arasında görmek hepimize güç verdi. Bu dayanışma; içeride olan insanlar için zehirlenmiş bir odaya verilmiş bir oksijen gibidir, bilirim.

Çetin, ayın 26'sında taburcu olacak

Hikmet ağabeyim oldukça sağlıklı, 26’sında taburcu olarak tekrardan aramıza dönecek. Mitinglerde halkımızla buluşmak için oldukça heyecanlı. Kendisiyle sohbetimizde bir nehir söyleşi ile hayatını kitaplaştırmamız gerektiğini söylediğimde, böyle bir arzusu ve hazırlığı olduğunu söyledi. İnsan yaşarken anı biriktirir.

Onları anlatmazsak unutulurlar; unutulmak anılar için ölmek demektir. Onları anlatırsak ömürleri ömrümüz kadar sürer. Biz öldüğümüzde onlar da bizimle mezara giderler. Ama anıları yazdığımızda ömürleri bizimkinden uzun olur, biz ölsek bile onlar yaşamaya devam eder.

O nedenle hep derim; yazmak ölümün elinden birşeyler kurtarmaktır.

Anılarınızı yazdığınızda ömürleri kalıcı bir miras haline dönüşür. Bu anlamda yazmaya ve anlatmaya değer bir ömür süren Sayın Hikmet Çetin’in hayatının yazılı bir eser ile kalıcı hale getirilmesi, gelecek nesillere de umut olacaktır. Kendisine sağlıklı uzun ömürler dilerim."