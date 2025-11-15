Ahmet Özer, İmamoğlu'nun anne ve babasını ziyaret etti

  1. Ekonomim
CHP'li belediyelere yönelik ilk operasyonda gözaltına alınıp bir yıl 10 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nu ziyaret etti.

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024’te gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bir yıl 10 gün tutukluluğunun ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Ahmet Özer bugün 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete Özer'e avukat kızı Seraf Özer de eşlik etti. 

" Benim de onların bir evladı olduğumu söyledim"

İmamoğlu ailesine yaptığı ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Özer'in yaptığı paylaşımında, “Bugün Ekrem Başkanımızın annesi Hava anamız ve babası Hasan Amcamızı ziyaret ettim. Asla yalnız olmadıklarını, bu yolu birlikte yürüyeceğimizi belirterek benim de onların bir evladı olduğumu unutmamalarını söyledim. Allah hepimize güç versin, yolumuz açık olsun” ifadeleri yer aldı.

