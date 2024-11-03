Ahmet Özer, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Çiftci, ziyaretin ardından, sosyal medya hesabından Ahmet Özer'in mesajını paylaştı.

"Sağlığı ve morali gayet iyi"

Özer "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’le az önce Silivri Cezaevi’nde görüştüm. Sağlığı ve morali gayet iyi, tüm yol arkadaşlarına ve Esenyurtlu komşularına selam gönderdi. 30 Ekim’den bu yana demokrasiyi ve halk iradesini savunan herkese ayrı ayrı teşekkürlerini iletti."

"Ben buradan ne zaman çıkarsam çıkayım güçlenerek çıkacağım"

Çiftçi Halk TV yayınında ise ziyarete ilişkin "Yaklaşık 2.5-3 saat kadar Ahmet Başkan'la sohbetimiz oldu. Öncelikle şunu söylemek isterim 30 Ekimden bu tarafa benimle birlikte Esenyurt'un İstanbulluların halkın iradesine sahip çıkan herkese selam ve saygılarını iletti. Bu şekliyle başlayabilirim. itiraz dilekçemizi vereceğiz. bunun üzerine sohbetimiz gerçekleşti. Ardından bundan sonraki sürece dair parti olarak ne yapacağımızı ben aktardım. Onun de eklemeleri oldu. Onların üzerinde biraz değerlendirmelerde bulunduk. Şunu söylemekte fayda var Ahmet Başkan çok kararlı suçsuz olduğunu bunun halkın iradesine bir darbe olduğunu belirtmemi istedi. Keyfi yerinde sağlığı iyi. Okuyor itiraz dilekçesine çalışıyor. 'Ben buradan ne zaman çıkarsam çıkayım güçlenerek çıkacağım arkamda daha geniş demokrasiye inanan kitleler olacağına eminim' şeklinde bir beyanı oldu."