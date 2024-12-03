Ahmet Özer, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyıma atanan CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sosyal medya hesabından cezaevinde yazdığı mesaj paylaşıldı.

Özer’in hesabından paylaşılan açıklaması şu şekilde:

"Mücadelenizi selamlıyorum"

“Çok Değerli Esenyurt Halkı, Bir siyasi operasyonla tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konulmamın üstünden bir ay geçti. İçeride sizin verdiğiniz değerli oyları yere düşürmemeye, bana yüklemiş olduğunuz sorumluluğun bilinciyle halk iradesini korumaya çalışıyorum. Sizler de günlerdir Esenyurt Meydanı'nda “Demokrasi Nöbeti” tutuyorsunuz. Bu çabanızı çok kıymetli buluyor, mücadelenizi en içten duygularımla selamlıyorum. Mücadele tarihi bize göstermiştir ki ne olursa olsun her zaman sonunda mutlaka hak, hukuk ve doğruluk kazanmıştır. Biz de haklıyız, kazanacağız. Ve yine birlikte olacağız, birlikte yöneteceğiz.”