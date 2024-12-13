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Ahmet Özer soruşturmasında 12 kişiye daha gözaltı kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e kayyum atanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Ahmet Özer soruşturmasında 12 kişiye daha gözaltı kararı
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İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 12 şüpheli daha gözaltına alındı. 

12 şüpheli belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli belirlendi.

PKK/YPG/PYD'nin terör örgüyü olduğunu kabul etmediler

Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın." ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı belirlenirken, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Zanlıların işlemleri sürüyor

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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