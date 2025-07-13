Ahmet Özer’den MHP’li Feti Yıldız’a yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız X hesabından, "Profesör Doktor Ahmet Özer Meclis'te kurulan tomisyonda tarihsel perspektifi anlatırken, Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş" paylaşımında bulundu.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Feti Yıldız’ın çalışmalarıma atıfla yaptığı Türklerle Kürtlerin tarihsel beraberliği ve kardeşlik vurgusu içinden geçtiğimiz süreçte önemlidir. Şimdi kucaklaşma zamanıdır. Bu denli önemli bir süreçten geçerken demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesi, hukukun tarafsız ve bağımsız bir biçimde işlemesi hem iç barış hem de ülkemizin aydınlık geleceği için elzemdir.

"Barış huzuru da refahı da beraberinde getirir"

Bu anlamda MHP’nin hukukçu kurmayı Sayın Feti Yıldız'ın bugünkü yargılama süreçleri için daha önce yaptığı değerlendirmelerin, ülkemizdeki yargı güvenliği için önemli olduğu kadar yargıya güvenin tesisi için de çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Son olarak söylemek isterim ki; barış huzuru da refahı da beraberinde getirir. Özgürlüğüme kavuşmak dahi bu temennimin yanında bir teferruat olarak kalır."