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Ahmet Özer'in kayyum davasında yeni gelişme

Tutuklanan, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kayyum atamasının iptali ve kayyumun görevden alınması talebiyle açtığı davada duruşma tarihi belli oldu.

Haber Merkezi
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Ahmet Özer'in kayyum davasında yeni gelişme
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30 Ekim'de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer “silahlı terör örgütü üyeliği” ile suçlanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un yerine kayyum olarak atandığı Özer, hem kayyum atamasının iptali hem de kayyumun görevden alınması talebiyle dava açmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın davalı sıfatı olduğu davanın ilk duruşması İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde 14 Mayıs'ta görülecek.

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