Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz: Hukuki ve fiili sorumluluğu olmadığı bilirkişi raporlarıyla tespit edildi

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, "kent uzlaşısı" kapsamında yargılandığı davadan tahliye edildi. Ancak İBB dosyasındaki tutukluluğu süren Özer, cezaevinde kalmaya devam edecek.

Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, bu kapsamda yapılan yeni itiraza ilişkin bilgi verdi.

Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Soruşturması” olarak bilinen dosyada Ahmet Özer hakkında verilen tutukluluk kararına bugün yeniden itiraz ettiklerini belirtti.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında, kamuoyunda ‘Kent Uzlaşısı Davası’ olarak bilinen yargılamada tahliye kararı verilmişti. Ancak hakkında kamuoyunda ‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Soruşturması’ olarak bilinen dosyada da tutuklama kararı bulunması sebebiyle cezaevinden tahliye olamamıştı.

Bu dosyadaki tutukluluk halinin devamı kararına bugün bir kez daha itiraz ettik. Dilekçemizde özetle, isnat edilen suça ilişkin Ahmet Özer’in hukuki ve fiili sorumluluğu olmadığının üç ayrı bilirkişi raporuyla tespit edilmiş olmasına karşın tutuklu olmasının hukuka aykırılığına vurgu yaptık.

Bu dosya kapsamında bir tahliye kararı verilmesi halinde Prof. Dr. Ahmet Özer özgürlüğüne kavuşabilecek.”