Ahmet Özer'in yargılandığı kent uzlaşısı davasında karar çıkmadı: Dava ertelendi

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı "kent uzlaşısı" davasında bir kez daha karar çıkmadı.

Mahkeme, davayı 23 Ocak 2026'ya erteledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma salonunun yetersiz kalması nedeniyle, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki 2 numaralı duruşma salonunda 10:40 sıralarında başladı.

Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ahmet Özer’in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Ne oldu?

Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan alınmıştı.

14 Temmuz 2025'te kent uzlaşısı soruştumasında hakkında tahliye kararı verilen Ahmet Özer, "İhale yolsuzluğu" suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı.

Özer hakkında ayrıca, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlaması da bulunuyor.