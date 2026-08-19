Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı YENİ Parti’ye katıldı

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Kışlalı, dün TBMM’de YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret etti. Görüşmede üyelik işlemlerini tamamlayan Kışlalı’ya parti rozetini Özel taktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nilüfer Kışlalı, ziyaret amacının partiye üye olmak ve Özel’e desteğini iletmek olduğunu belirtti.

"Bugün YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i Meclis’te ziyaret ettim. Ziyaret nedenim YENİ Parti’ye üye olmak ve ona olan desteğimi söylemekti. Çok keyifli geçen sohbetin ardından üye formumu doldurdum, parti rozetim yakamda, içimde yarınlara umutla bakarak yüzümde gülümseme ile ayrıldım. Bu görüşmeye aracılık eden sevgili Aylin Nazlıaka’ya da ayrıca çok teşekkür ederim."

Ahmet Taner Kışlalı, 21 Ekim 1999’da Ankara’da otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.