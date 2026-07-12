Ahmet Telli'nin cenazesinre Kılıçdaroğlu'nun çelengi alınmamıştı... CHP'den açıklama

Müslim Sarı, sosyal medya hesabından bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda Ahmet Telli'nin cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun çelenginin alınmamasına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı, "Bugün şair Ahmet Telli’nin cenaze töreninde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenginin tören alanına alınmamasının Telli’nin ailesi ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu yaklaşım öncelikle Büyük Şaire yapılmış bir saygısızlıktır. Genel Başkanımız önümüzdeki günlerde aileyi ziyaret ederek, taziyede bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesini kullandı.