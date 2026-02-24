Ahmet Türk, Bahçeli’nin "Ahmetler göreve dönmeli" sözlerini değerlendirdi: Halkımız somut adımlar bekliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bir grup toplantısında yaptığı “Ahmet’ler makamlarına oturmalı” çağrısına dair Ahmet Türk'ten açıklama geldi.

Ahmet Türk, bugün (24 Şubat Salı) TBMM'de düzenlenen DEM Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

"AİHM ve AYM kararlarına uygun adımların atılması gerekiyor"

Türk, grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde alınan Ahmet Türk, Bahçeli'nin çağrısına cevaben “Halkımız artık somut adımların atılmasını bekliyor. 27 Şubat’a iki gün kaldı ama henüz bu iktidar tarafından atılmış somut bir adım yok. Kayyumlar meselesinde yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Halk bu adımların atılmasını, güven ortamının sağlanmasını istiyor. Kayyum meselesi bizim talebimiz değil. Halk iradesine ipotek olduğu için bu konuda ısrarlıyız. Halkta güvensizlik oluştu. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. AİHM ve AYM kararlarına uygun adımların atılması gerekiyor" dedi.