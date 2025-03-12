Ahmet Türk: Cumhurbaşkanı ile görüşüp fikirlerimizi aktarmak isteriz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısından sonra DEM Parti'de İmralı heyetinin görüşmeleri için “Talep ederlerse görüşürüm” açıklaması yapmasının ardından İmralı heyetinden Ahmet Türk, Erdoğan’ın açıklamasını Medyascope Diyarbakır Temsilcisi Ferit Aslan'a değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanı bu ülkenin başıdır"

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı ve DEM Parti İmralı heyetinden Ahmet Türk, bu adımın önemli ve olumlu olduğunu belirtti.

Türk, “Elbette sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin başıdır. Kendisi ile görüşüp bu meselenin çözümü ile ilgili fikirlerimizi kendisine aktarmak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılacak bir görüşme faydalı olur. Onun da fikirlerini direkt kendisinden duymuş oluruz. Daha bir randevu talebinde bulunulmadı ama sanırım arkadaşlar bu konu ile ilgili bir başvuru yaparlar diye düşünüyorum” dedi.

"Silahlar bırakılacaksa bunun alt yapısını sağlamak gerek"

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve örgütü feshetmesi için bir kongre kararı gerektiğini söyleyen Türk, kongrenin yapılması için zemin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kongreye katılacakların, güvenli bir şekilde katılımını sağlamak için operasyonların durması ve altyapının sağlanması gerektiğine vurgu yapan Türk şöyle konuştu:

“Eğer kongre kararı ile silahlar bırakılacaksa bunun alt yapısını sağlamak gerekir. O yönde oluşan bazı şüpheleri ortadan kaldırmak gerekir.”

"Suriye'de olumlu gelişmeler oldu"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi ve Suriye’de devlet başkanı ilan edilen Ahmet eş-Şara’nın imzaladığı anlaşmayı da değerlendiren Türk, “Suriye’de olumlu gelişmeler oldu. Bu imzalanan mutabakat önemli. Türkiye’de, Suriye’de yaşayan Alevilere yönelik gerçekleştirilen saldırı ve katliamlar kınandı. Doğrudur. Ama orada Kürtlerin de yaşadığını unutmamak gerekir” dedi.

Kürtlere karşı düşünce tarzının değişmesi gerektiğinin altını çizen Türk, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Geçmişteki Türk-Kürt ittifakının sağlanması için bakış açısı değişmelidir. Türkiye, Suriye’deki Kürtleri kazanan bir tutum sergilemelidir. Oradaki Kürtler buna hazır. Oradaki Kürtlere yönelik kucaklayıcı bir politika geliştirmelidir. Yaşanacakların, Ortadoğu’ya da büyük katkısı ve etkisi olacaktır. Türkiye, Suriye’de yaşayan bütün farklı etnik ve mezhepsel grupların eşit bir şekilde haklarını alabileceği bir iklimin ve ortamın oluşmasını sağlamak için çalışmalı."

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısı sonrası siyasi parti turlarına başladı. DEM Parti heyetinin 17 Mart’ta AK Parti ile görüşmesi bekleniyor.