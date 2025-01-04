Ahmet Türk: İki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir

İmralı ziyaretinin ardından MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret eden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'le birlikte DEM Parti heyetinin içinde yer alan Ahmet Türk, Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in sorularınu yanıtladı.

"İki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir"

Türk, "Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir" dedi.

Türk, şunları söyledi:

"Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor."

Genel af talebi oldu mu?

Türk, "Bir genel af talebi oldu mu Bahçeli'yle görüşmenizde?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş. Suriye, Türkiye'deki gelişmeler, emperyalizmin Ortadoğu'yu ele geçirme çabası… Bunlar gündeme gelmiş Öcalan'la yapılan görüşmede de. Bunlara karşı ne yapmak gerekiyor? Kendi meselemizi kendimiz çözmemiz gerekiyor düşüncesi konuşulmuş. Başkası müdahil olmasın. Öcalan da 'bu iç mesele' diyor ve parlamentonun çözmesi gerektiğini anlatıyor. Görüşmeyi yapan arkadaşların verdiği bilgiler ama fazlasını söyleyemem."

"Bahçeli’nin tavrı çok olumluydu"

Türk, "Devlet Bahçeli'nin tavrı nasıldı?" sorusuna da "Bahçeli’nin tavrı çok olumluydu, gerçekten saygılı ve samimi olduğunu görüyorsunuz. Genel bir sohbetti" yanıtını verdi.