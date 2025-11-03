Ahmet Türk: Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Erdoğan'dır

Yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a verdiği röportajda, yeni çözüm sürecine ve Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sabah gazetesinin manşetten verdiği haberde Türk, “İçinde bulunduğumuz süreç, halkların ortak demokratik değerlerde buluşma projesidir” dedi ve bu sürecin geçmiştekilerden farklı şekilde ilerlediğini vurguladı.

“Ulusalcı kesimler barıştan rahatsız”

Ahmet Türk, sürecin bazı kesimlerde rahatsızlık yarattığını dile getirerek, “Bir ulusalcı kesim var, bunlar sürecin barışa evrilmesinden rahatsız. Televizyon programlarına çıkardıkları aktörlerden bunu rahat fark ediyoruz” dedi.

Türk, kendisine yöneltilen “iktidara yakınlaşma” yorumlarına karşı çıktı:

"...Ama sanki süreç başarıya ulaşınca bizim bir yere angaje olacağız gibi düşünen insanlar da var. Bu bir yanılgı. Sürecin başarıya ulaşmasını istemeyenler var."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sürece yapıcı yaklaştığını belirten Türk, “Özgür Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri, tutumunu yapıcı buluyorum” dedi.

“FETÖ önceki süreci sabote etti”

Ahmet Türk, 2013-2015 yıllarındaki çözüm sürecinin başarısızlığa uğramasında FETÖ'nün etkili olduğunu dile getirdi:

“Gülen cemaati o dönemde devletin birçok kademesine sızmıştı. KCK davalarına bakan yargıçların ve savcıların çoğu bu gruptandı. O dönemde hükümet de hazır değildi. Şimdi süreç geçmişteki gibi değil, daha farklı ilerliyor.”

“Bahçeli sürece sahip çıkıyor, yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum"

Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleriyle de dikkat çekerek, “Devlet Bey çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bu bir devlet aklıdır. Süleymaniye’ye gittiğimizde arayıp teşekkür etti. Kendisiyle aynı okuldanız, yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum” dedi.

"Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan"

Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece desteğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti ve “Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Başta kamuoyuyla fazla paylaşmadı ama artık süreci sonuna kadar destekleyeceğini açıkça ifade ediyor” diye konuştu.

"Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu" diyen Türk, devletin içinde eskiden çok daha farklı düşünen odakların olduğunu ama şimdi hem iç nedenler hem dış faktörler nedeniyle çözümüm zaruri olduğunu düşünen devlet içinde güçlü bir eğilim olduğunu söyledi.

"Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum, Türkiye'nin lehine bir proje"

Suriye konusunda özellikle Erdoğan ile görüşme talebini dile getiren Türk, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız DEM heyetiyle görüştü. Ben de özellikle Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum. Bölgede büyük bir Ortadoğu projesi var. Bu Türkiye'nin lehine proje. Başka ülkelerin müdahalesi yerine Türkler ve Kürtlerin bir araya gelerek, neler yapılabilirinin kararını vermeli. Türkiye, oradaki Kürtlerle de görüşmeli. Ahmet Şara ile görüşülsün ama oradaki Kürtler'le de görüşülüp fikri alınmalı bana göre."