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Ahmet Türk’ten "Terörsüz Türkiye" süreci için Erdoğan'a teşekkür telefonu

DEM Parti'li Ahmet Türk "Terörsüz Türkiye" süreci için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu açtı. Görüşmede, Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür eden Türk, bu süreçte Erdoğan ve Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu belirtti

Haber Merkezi
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Ahmet Türk’ten "Terörsüz Türkiye" süreci için Erdoğan'a teşekkür telefonu
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DEM Parti'li Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'li Türk ile telefonda görüştü.

Türk, görüşmede PKK'nın silahları teslimiyle devam eden sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin teşekkür eden Türk, bu süreçte Erdoğan ve Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerin hem Türkiye hem de bölge için hayırlı olmasını dileyen Türk, kardeşliğin temellerinin daha güçlü olacağını, önceki dönemlerden beri devam eden sorunun çözüm noktasına geldiğini ifade etti.

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