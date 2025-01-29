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Ahmet Türk'ün torunu silahlı kavgada hayatını kaybetti

Mersin'de meydana gelen silahlı kavgada Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi
İHA
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Ahmet Türk'ün torunu silahlı kavgada hayatını kaybetti
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Olay, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi, Müfide İlhan Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı D-400 karayolunda bulunan Serbest Bölge Köprülü kavşağının altında meydana geldi.

İddiaya göre, bir mekanda bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Mekan çıkışında birbirlerini takip eden iki gruptan 9 kişi köprü altında silahla kavga çıkardı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralılardan 29 yaşındaki Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 tane silah ele geçirdi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Türk'ün, önceki ay görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu, geçmiş dönemlerde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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