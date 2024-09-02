Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek! Cenaze nakil masraflarını üstlenen isim belli oldu

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.

Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Türkiye'de defnedilecek

Miami'de polis memuru olarak çalışan Kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesine karar verdi.

Prosedürler tamamlandı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile yapılan yazışmalardan sonra prosedürler tamamlandı. Ahu Tuğba'nın cenazesi, yarın sabah Miami'den kalkacak tarifeli uçakla İstanbul'a getirilecek.

Cenaze masrafını iş insanı Celal Kalyoncu karşıladı

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Cenazenin 25 -30 bin dolar arasındaki nakil masraflarını iş adamı Celal Kalyoncu karşıladı.

Perşembe günü toprağa verilecek

Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Defin yeri için henüz karar verilmese de Zincirlikuyu Mezarlığı ile Karacaahmet Mezarlığı seçenekleri üzerinde duruluyor.

Tuğba'nın kızı: İnanılmaz yüksek miktarlarda rakamlar telaffuz ediliyor

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, Beyaz Tv’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'a konuk olarak “Amerika'dan cenazeleri göndermek çok zor, hem maddi hem manevi anlamda. İnanılmaz yüksek miktarlarda rakamlar telaffuz ediliyor açık söylemek gerekirse. Buradan ben söylemiş olayım. Gerçekten büyük rakamlarla buradan gidebiliyor. Çünkü Amerika devletinin bazı kanunları var. Uçak ile gönderebilmek için. Yani Anjelik yanımda çok ayrıntılı detay veremiyorum. Belli hassas noktalar var, onları yaparak ancak uçağa bindirebiliyorlar. Bu da, telaffuz etmek istemiyorum ama 15-20 bin dolar belki daha yüksek paralar, çok daha yüksek paralar talep ediyorlar buradaki kurumlar.” demişti.

Ahu Tuğba için destek telefonları

Ahu Tuğba’nın kızı gelen destek telefonlarına ilişkin “100'e yakın telefon aldık. Kültür Bakanlığı'ndan yetkililer, Sinema Genel Müdürü, Kültür Bakanlığı'ndan kalem aynı zamanda birçok kişi… Hayırsever iş adamları, sinema insanları ve Kalyoncu beyefendi aradılar. Yine Osman Gökçek bey aradılar. Dışişleri Eski Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu aradılar. Yardımlarını, desteklerini yapacaklarını söylediler.” ifadelerini kullanmıştı.