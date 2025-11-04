  1. Ekonomim
Avukatlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı.

AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu yapıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti.

Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Halk TV'de yer alan habere göre söz konusu kararın ardından avukatlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı.

Avukatlar, 2. kez yapılan tahliye başvurusu yapmış oldu.

