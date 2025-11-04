  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AİHM kararının ardından Demirtaş'tan açıklama
Takip Et

AİHM kararının ardından Demirtaş'tan açıklama

Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM kararının ardından cezaevinden mesaj paylaştı. AİHM kararının önemli ve hukuken bağlayıcı olduğunu ifade eden Demirtaş, "Özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AİHM kararının ardından Demirtaş'tan açıklama
Takip Et

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ihlal kararı vermiş, bu karara Türkiye itirazda bulunmuştu.  Türkiye'nin itirazı AİHM tarafından ret ile sonuçlandı. 

AİHM'den Demirtaş kararı: Türkiye'nin itirazı reddedildiAİHM'den Demirtaş kararı: Türkiye'nin itirazı reddedildiGündem

 

 

Demirtaş: Özgür günlerde görüşebilmek umuduyla

Selahattin Demirtaş,  mesajında "AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki 'kardeşlik hukuku' her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle. Özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."" ifadelerini kullandı. 

 

Gündem
Bir kördüğüm ki içim, çözdükçe dolaşıyor
Bir kördüğüm ki içim, çözdükçe dolaşıyor
Sağcı entelektüeller
Sağcı entelektüeller
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
"En Ankara fotoğrafım" akımı ters tepti, tabela çalındı
"En Ankara fotoğrafım" akımı ters tepti, tabela çalındı
Son dakika! Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Evdeki zeminle ilgili rapor ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Evdeki zeminle ilgili rapor ortaya çıktı
Havada korku dolu anlar: Yolculara “çarpmaya hazırlıklı olun” anonsu yapıldı
Havada korku dolu anlar: Yolculara “çarpmaya hazırlıklı olun” anonsu yapıldı