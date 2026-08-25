AİHM, Osman Kavala için ikinci kez hak ihlali kararı verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, 2017 yılından bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın ikinci başvurusuyla ilgili merakla beklenen kararını bugün açıkladı.

Kararda, "Karar, tespit edilen ihlallerin ciddiyeti göz önüne alındığında, davalı devletin başvuranın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini belirtmektedir" ifadelerine yer verildi.

AİHM'nin kararında 'İhlallerin ciddiyeti göz önüne alındığında Kavala en kısa sürede serbest bırakılmalı' denildi.

17 yargıçtan oluşan 'Büyük Daire'nin kararının nihai olduğu belirtildi.

“Kavala v. Türkiye (no. 2)” davasında kritik eşik

AİHM’in incelediği “Kavala v. Türkiye (no. 2)” davası, Kavala’nın 2019 yılında verilen ilk AİHM kararından sonraki tutukluluk sürecini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan yargılama aşamalarını kapsıyordu.

Kavala başvurusunda; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, kanunsuz ceza olmaz, ifade özgürlüğü, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü ile insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağını düzenleyen maddelerinin ihlal edildiğini savundu. Başvuruda ayrıca, hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamaların öngörülen amaçlar dışında kullanılmasını engelleyen AİHS'nin 18’inci maddesinin de ihlal edildiği kaydedildi.