AİHM'den Demirtaş kararı: Türkiye'nin itirazı reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararın yeniden incelenmesi talebini reddetti. Böylece AİHM’in Demirtaş’a ilişkin hak ihlali ve tahliye kararı kesinleşmiş oldu.

Adalet Bakanlığı, geçen ay AİHM’in Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin ikinci ihlal kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti. Bakanlık, kararın AİHM Büyük Daire’de yeniden ele alınmasını talep etmişti.

AİHM, Türkiye’nin bu talebini reddederek, Demirtaş hakkındaki hak ihlali ve tahliye kararını onayladı. Bu gelişmeyle birlikte AİHM’in Demirtaş’a ilişkin kararı kesin hüküm haline geldi.

DEM Parti: Arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır

DEM Parti konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere AİHM, Demirtaş'ın Kobani Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, AİHM'in bu kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti.

AİHM'in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı rededildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kesinleşen kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır."