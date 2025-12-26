AİHM'den "Ekrem İmamoğlu" kararı: Öncelikli olarak incelenecek

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan X hesabından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin verdiği kararı paylaştı:

"Müvekkil Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir. AİHM’nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye’den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır."