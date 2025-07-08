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AİHM'den Selahattin Demirtaş hakkında yeni karar

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş hakkında yeni bir hak ihlali kararı verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AİHM'den Selahattin Demirtaş hakkında yeni karar
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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, AİHM'in yeni bir ihlal kararı verdiğini ifade etti.

Avukatların yaptığı ortak açıklamada, "Bu ve önceki AİHM kararları uyarınca müvekkillerimizin tahliye edilmesi ve kanun yolları aşamasında müvekkillerimizin beraatine karar verilmesi umudumuzu koruyoruz. Bu kararlara uymanın temenni, dilek veya takdiri değil, zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

İlgili AİHM kararına ilişkin ayrıntılara da yer verilen avukatların açıklaması şu şekilde: 

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