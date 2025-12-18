AİHM'den Osman Kavala kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’ya ilişkin dosyayı Büyük Daire’ye taşıdı. Bu adım, davanın AİHM nezdinde daha üst düzeyde ele alınacağı anlamına geliyor.

Dosyanın Büyük Daire’ye sevk edilmesine karar verildi

AİHM, daha önce verdiği kararlarında Kavala’nın Gezi davası kapsamında hukuka aykırı şekilde mahkûm edildiğine hükmetmiş ve Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini belirtmişti. Halktv.com.tr’nin aktardığına göre, Türkiye’nin bu kararların “bağlayıcı olmadığı” gerekçesiyle tahliye yönünde adım atmaması üzerine dosyanın Büyük Daire’ye sevk edilmesine karar verildi. Büyük Daire’de yapılacak incelemenin, sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Nisan 2022'de Kavala'ya Gezi Parkı davası kapsamında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, ceza Eylül 2023'te Yargıtay tarafından onanmıştı.