Aile Bakanlığı’ndan kreş hamlesi: Kamu kurumlarına tasarruf istisnası yazısı gönderildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışan ebeveynlere destek için önemli bir adım attı. Bakanlık, kamu kurumlarına, kreş ve çocuk bakımevi açılmasının tasarruf genelgesinden muaf tutulması için yazı gönderdi.

"Kreş ve çocuk bakımevi açılması tasarruftan istisna tutulsun"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Aileyi güçlendirmek, çalışan ebeveynlerimize destek olmak ve iş-yaşam dengelerine katkı sunmak amacıyla; kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevi açılmasının tasarruf genelgesinden istisna tutulması ve kapasitenin artırılması, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla istenilmiştir.

Özellikle 7/24 esasıyla hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklarımıza yönelik nitelikli bakım imkanının yaygınlaştırılması büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, Nüfus Politikaları Kurulumuzda titizlikle üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi hayata geçirdik."