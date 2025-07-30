  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aile Bakanlığı’ndan kreş hamlesi: Kamu kurumlarına tasarruf istisnası yazısı gönderildi
Takip Et

Aile Bakanlığı’ndan kreş hamlesi: Kamu kurumlarına tasarruf istisnası yazısı gönderildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu kurumlarına yazı gönderdi. Bakanlık, kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevi açılmasının tasarruf genelgesinden istisna tutulmasını istedi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aile Bakanlığı’ndan kreş hamlesi: Kamu kurumlarına tasarruf istisnası yazısı gönderildi
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışan ebeveynlere destek için önemli bir adım attı. Bakanlık, kamu kurumlarına, kreş ve çocuk bakımevi açılmasının tasarruf genelgesinden muaf tutulması için yazı gönderdi.

"Kreş ve çocuk bakımevi açılması tasarruftan istisna tutulsun"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Aileyi güçlendirmek, çalışan ebeveynlerimize destek olmak ve iş-yaşam dengelerine katkı sunmak amacıyla; kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevi açılmasının tasarruf genelgesinden istisna tutulması ve kapasitenin artırılması, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla istenilmiştir.

Özellikle 7/24 esasıyla hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklarımıza yönelik nitelikli bakım imkanının yaygınlaştırılması büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, Nüfus Politikaları Kurulumuzda titizlikle üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi hayata geçirdik."

Aile Bakanlığı’ndan kreş hamlesi: Kamu kurumlarına tasarruf istisnası yazısı gönderildi - Resim : 1

Aile Bakanlığı’ndan kreş hamlesi: Kamu kurumlarına tasarruf istisnası yazısı gönderildi - Resim : 2

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandıMGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandıGündem
Son dakika… Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yeni kararSon dakika… Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yeni kararGündem
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladıÖzgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladıGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
Numan Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: Yasal birtakım düzenlemeler yapılacak
Numan Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: Yasal birtakım düzenlemeler yapılacak
Bayrampaşa'da yangın paniği: Ekipler bölgeye sevk edildi
Bayrampaşa'da yangın paniği: Ekipler bölgeye sevk edildi
CHP, Aksaray mitingine hazırlanıyor: Haksızlığa isyanı, hukuksuzluğa karşı güçlü itirazı o meydanda göstereceğiz!
CHP, Aksaray mitingine hazırlanıyor
Son dakika… Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yeni karar
Son dakika… Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yeni karar
Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yaygınlaştırılacak
Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yaygınlaştırılacak