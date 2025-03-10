Aile hekimleri bir kez daha iş bırakma kararı aldı

Aile Sağlık Merkezi çalışanları bir kez daha iş bırakıyor. Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için daha önce de iş bırakan sağlıkçılar, yine greve çıkıyor.

14 Mart Dünya Tıp Bayramı'nda çalışmayacaklar

Son olarak 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün greve çıkan hekimler, şimdi de 14 Mart Dünya Tıp Bayramı'nda iş bırakma kararı aldı.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'ndan (AHESEN) yapılan açıklamada "Yeni yönetmelikleri, masa başı düzenlemeleri kabul etmiyor, mücadeleye devam ediyor. Hep birlikte 14 Mart Tıp Bayramı'nda meslek onurumuz için, halk sağlığı için iş bırakıyoruz" denildi.

Ne talep ediyorlar?

Aile hekimleri iş güvencesinin olmaması, kamu binası desteği verilmemesi ve artan maliyetlerin hekimlerin sırtına yüklenmesi nedeniyle sistemin sürdürülemez hale geldiğini belirtiyor.

Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor.

Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.