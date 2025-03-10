  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aile hekimleri bir kez daha iş bırakma kararı aldı
Takip Et

Aile hekimleri bir kez daha iş bırakma kararı aldı

Aile hekimliklerinde çalışan doktor, ebe ve hemşireler greve çıkıyor. Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda hizmet vermeyecekler.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aile hekimleri bir kez daha iş bırakma kararı aldı
Takip Et

Aile Sağlık Merkezi çalışanları bir kez daha iş bırakıyor. Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için daha önce de iş bırakan sağlıkçılar, yine greve çıkıyor. 

14 Mart Dünya Tıp Bayramı'nda çalışmayacaklar

Son olarak 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün greve çıkan hekimler, şimdi de 14 Mart Dünya Tıp Bayramı'nda iş bırakma kararı aldı.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'ndan (AHESEN) yapılan açıklamada "Yeni yönetmelikleri, masa başı düzenlemeleri kabul etmiyor, mücadeleye devam ediyor. Hep birlikte 14 Mart Tıp Bayramı'nda meslek onurumuz için, halk sağlığı için iş bırakıyoruz" denildi.

Ne talep ediyorlar? 

Aile hekimleri iş güvencesinin olmaması, kamu binası desteği verilmemesi ve artan maliyetlerin hekimlerin sırtına yüklenmesi nedeniyle sistemin sürdürülemez hale geldiğini belirtiyor. 

Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor.

Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.

Ece Gürel'in arkadaşının ifadesine ulaşıldı: 'Ece'ye tuvaletleri temizlettiler'Ece Gürel'in arkadaşının ifadesine ulaşıldı: 'Ece'ye tuvaletleri temizlettiler'Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kulis | AK Parti'de kabine değişikliği! '3 bakan' iddiası dikkat çektiKulis | AK Parti'de kabine değişikliği! '3 bakan' iddiası dikkat çektiGündem
Kentsel dönüşümde tartışılan düzenleme! Eviniz haberiniz olmadan satılabilirKentsel dönüşümde tartışılan düzenleme! Eviniz haberiniz olmadan satılabilirEkonomi

 

Gündem
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Döviz kuruna destek yok" ifadesi Şimşek'e ait değil!
"Döviz kuruna destek yok" ifadesi Şimşek'e ait değil!
Ankara'da depremden sonrası artan nüfus: İçme suyu tüketimi gerçek tabloyu gösterdi
Ankara'da depremden sonrası artan nüfus: İçme suyu tüketimi gerçek tabloyu gösterdi
AYM'den kritik karar: Hakim ve Savcı Yardımcılığı düzenlemesi Anayasa'ya aykırı bulundu
AYM'den kritik karar: Hakim ve Savcı Yardımcılığı düzenlemesi Anayasa'ya aykırı bulundu
E-5'te İETT otobüsü kaza yaptı, yol kapandı: Ekipler olay yerinde
E-5'te İETT otobüsü kaza yaptı, yol kapandı: Ekipler olay yerinde
Ünlü şef "Asla yemeyin" diyerek uyardı: "Restoranlar ve oteller hile yapıyor"
Ünlü şef "Asla yemeyin" diyerek uyardı: "Restoranlar ve oteller hile yapıyor"
Kulis | AK Parti'de kabine değişikliği! '3 bakan' iddiası dikkat çekti
Kulis | AK Parti'de kabine değişikliği! '3 bakan' iddiası dikkat çekti