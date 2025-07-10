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Aile hekimleri tepki göstermişti: Düzenlemede değişikliğe gidildi

Aile hekimlerinin tepki gösterdiği "6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaştan kesinti" düzenlemesinde süre bir yıla uzatıldı.

Haber Merkezi
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Aile hekimleri tepki göstermişti: Düzenlemede değişikliğe gidildi
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Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde düzenleme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile hekimlerine kendilerine kayıtlı hasta sayısına göre ödeme yapılıyor. Bu kapsamda son 6 ayda aile hekimlerine muayene olmaya gitmeyen kayıtlı hastalar için hekimlerin maaşlarında kesinti yapılması öngörülüyordu.

Haziran ayında başlanan uygulama ile bazı hekimlerin maaşları eksik yattı.

Hekimlerin tepkileri üzerine söz konusu 6 aylık süre son düzenlemeyle bir yıla çıkarıldı.

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