Aile hekimleri tepki göstermişti: Düzenlemede değişikliğe gidildi

Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde düzenleme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile hekimlerine kendilerine kayıtlı hasta sayısına göre ödeme yapılıyor. Bu kapsamda son 6 ayda aile hekimlerine muayene olmaya gitmeyen kayıtlı hastalar için hekimlerin maaşlarında kesinti yapılması öngörülüyordu.

Haziran ayında başlanan uygulama ile bazı hekimlerin maaşları eksik yattı.

Hekimlerin tepkileri üzerine söz konusu 6 aylık süre son düzenlemeyle bir yıla çıkarıldı.