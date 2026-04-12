Aile hekimliğinde sistem değişiyor

Türkiye genelinde yaklaşık 28 bin aile hekimliği birimi ve 56 bin sözleşmeli aile hekimi ile aile sağlığı birimi çalışanını kapsayan aile hekimliği sisteminde önemli değişiklikler içeren düzenleme geliyor.

Sağlık Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı kanun teklifi taslağı ile hem idari süreçlerin hızlandırılması hem de uzun süredir tartışma konusu olan hukuki belirsizliklerin giderilmesi hedefleniyor.

Mevcut uygulamada büyük ölçüde merkezi düzeyde yürütülen sözleşme süreçlerinin, yeni düzenleme ile yerel yönetime devredilmesi planlanıyor. Sözleşme imzalama yetkisi valilikler ve il sağlık müdürlüklerine bırakılacak.

Devamsızlığa sınırlama

Mevcut sistemde hekim ve aile sağlığı çalışanlarının mazeretsiz devamsızlık sürelerine ilişkin açık bir yasal sınır bulunmuyor. Yeni düzenleme ile devamsızlık sürelerinin kanunla belirlenmesi ve boşluğun giderilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin haberine göre yeni tasarıda, görev başında bulunamama süresi 8 haftayı aşarsa sözleşme kendiliğinden sona erecek.

