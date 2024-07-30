  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aile içi anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü, 3 ölü, 2 yaralı: Polis gözaltında
Takip Et

Aile içi anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü, 3 ölü, 2 yaralı: Polis gözaltında

Malatya'da bir polis memurunun açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aile içi anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü, 3 ölü, 2 yaralı: Polis gözaltında
Takip Et

Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada polis memuru olduğu öğrenilen M.B, Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60), K.Ç, R.Ç. ve Gülhan B'yi (61) tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin ise tedavisi sürüyor.

Şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu.

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

 

Bakan Yumaklı duyurdu: Sahipsiz hayvanlar için uygulama yönetmeliği hazırlanıyorBakan Yumaklı duyurdu: Sahipsiz hayvanlar için uygulama yönetmeliği hazırlanıyorGündem

 

Gündem
Bodrum'da doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı
Bodrum'da doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı
CHP'li Bulut: Yolcu garantisi nedeniyle havalimanını kapatmak Adana’ya en büyük ihanettir
'Şakirpaşa Havalimanı’nı kapatmak Adana’ya yapılacak en büyük ihanettir'
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı
Erdoğan: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım, Olimpiyatlar'da yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım
Erdoğan'dan Olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Erdoğan talimat vermişti: SGK borçlarında ilk haciz belediye başkanının hesaplarına geldi
SGK borçlarında ilk haciz belediye başkanının hesaplarına geldi
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi