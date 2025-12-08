Aile şirketleri, ekonomik türbülanslarda hızlı, çevik, çözüm odaklı kararlarla öne çıkıyor

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, aile işletmelerinin hızlı ve çevik kararlar alabilme kabiliyetleri sayesinde ekonomik türbülanslardaki dayanıklılığının yüksek olduğuna işaret ederek, “Aile işletmeleri bu süreçlerde, karar verici yönetimin samimiyetiyle birlikte çözüm odağında hızlı yol alabiliyor” diye konuştu.

“Aile işletmelerinin ülkemizin ekonomik gücünün büyük bölümünü oluştururken, bu işletmelerde aile birliği, değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik kritik önem taşıyor” diyen Gülfem Yorgancılar Perçin, “Bu nedenle iletişim, nesiller arası uyum ve aile anayasası gibi konularda eğitimler ve deneyim paylaşımları düzenliyor; ailelerin birbirlerinden öğrenmesine katkı sunuyoruz. Teknoloji ve yapay zekânın hızla geliştiği bu dönemde genç nesillerin bakış açısını tecrübeyle birleştirmek, geleceğe daha sağlam adımlar atmamız için büyük bir fırsat. Bu zirvede kurulacak temasların iş birliklerini derinleştireceğine ve stratejik evrim yolculuğumuza güç katacağına inanıyoruz” dedi.

TAİDER Kuzey Yıldızı 9’uncu kez düzenleniyor

TAİDER Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Özlem Eren, “TAİDER olarak mottomuz ‘Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik’. Kuzey Yıldızı Programı’mız bu mottoyu pratiğe döken bir program olarak TAİDER’in kalbinde yer alıyor. Bu yıl Kuzey Yıldızı’nın dokuzuncu dönemindeyiz. Bugüne kadar 65 firma, 70’ten fazla değerlendirici ve 400 saatten fazla sürede 250 kriter üzerinden değerlendirildi. Yıllar içinde birçok deneyim kazandık ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Eren, “Raporlarımıza göre aile şirketlerimizin yüzde 87’sinde stratejik planlama raporu, yüzde 23’ünde sürdürülebilirlik raporu ve yüzde 35’inde aile ile gelecek nesiller planlaması bulunuyor. Bizim hedefimiz, bu oranları yükselterek aile işletmelerimizin sürdürülebilirliğini ve uzun ömürlülüğünü artırmak” diye konuştu.

"Kökleri koruyarak uçmayı öğrenmek gerekir"

Ulusal ve uluslararası önemli şirketlerin temsilcilerini bir araya getiren “Gelenekten Geleceğe Stratejik Evrim” temasıyla düzenlenen zirve, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye ekonomisinin dinamosunun girişimciliği ve aile yapısına dayalı, ekonomiye katkı sunan şirketleri olduğunu ifade eden Zeynep Bodur Okyay, “Aile işletmeleri dinamik yapılarıyla, çevik ve hızlı karar alma yetenekleriyle ve ortak seçebilme özellikleriyle kıymetli bir misyon yürütüyor. Kökleri koruyarak, uçmayı öğrenme vizyonuyla hareket edilmelidir. Aile işletmelerinin en büyük sermayesi bilançolarda değil, insanın insana duyduğu güven.

TAİDER, yıllardır bu güveni başarıyla inşa ediyor ve aile şirketlerinin yalnızca ekonomik güç olmadığını, aynı zamanda bir ülkenin omurgasını oluşturan güven sermayesi olduğunu gösteriyor” dedi. Okyay, ulusal ve uluslararası 300’e yakın konuşmacıya şu mesajları verdi:

"Kendi hikayemden örnek verecek olursam, iş hayatım bir meslek seçimi ile başlamadı; bir kız çocuğu olarak babamın kurduğu dünyayı anlamaya çalışmakla başladı. Rahmetli babam, o dönemin şartlarında imkansız görünen işleri başardı. Onun hayali, doğduğu yerle doyduğu yeri birleştirmekti. İnsanlar, doğdukları yerde kalsalar bile birçok soruna çözüm üretebilir. Babamın yolunda ilerleyen bir sanayi hayali vardı; yol yoktu, sermaye yoktu, ama o başardı. Buna baktığımızda aile şirketleri, insanın kendini gerçekleştirdiği bir ekosistemdir. Benim aile şirketine katılma kararım kolay olmadı; ama buradayım çünkü bu işin içinde olmam gerektiğini hep hissettim. TAİDER sayesinde bizler, sadece şirketlerimizi değil, Türkiye’nin geleceğini de birlikte inşa ediyoruz.”