Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı ve Elazığ Belediyesi'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek Şerafettin Yıldırım ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi. daha sonra Elazığ Belediyesine geçen Göktaş, Şahin Şerifoğulları ile görüştü.

Bakan Göktaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ’daki temaslarına sabah saatlerinde ‘Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile’ programıyla başladı. Ardından Elazığ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, günün devamında AK Parti İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve parti teşkilatı tarafından karşılanan Bakan Göktaş, son olarak Elazığ Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü.