  3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş TCMB Başkanı Karahan ile bir araya geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

Göktaş, Bakanlıktaki görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile odaklı sosyal destek programlarımızın finansal kapsayıcılığını, gençlerimizin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Başkan'ımıza teşekkür ediyorum."

