Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Psikososyal Destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

