  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taciz davası iddialarını yalanladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taciz davası iddialarını yalanladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı medyada çıkan "taciz davasına müdahil olmadığı" iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taciz davası iddialarını yalanladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Temyiz incelemesi yakından takip ediliyor"

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, iddialarda konu edilen dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14 Ağustos 2025'te itiraz edildiği aktarıldı ve davanın devam eden temyiz incelemesinin yakından takip edildiği belirtildi.

"Tarafların kim olduğuna bakmadan şiddet ve istismar davalarına mühahil olacağız"

Karalama amacı taşıyan bu tip haberlere itibar edilmemesinin rica edildiği açıklamada, "Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve tarafların kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız." ifadeleri kullanıldı.

