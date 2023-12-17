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Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Haber Merkezi
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Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başladı
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının bütçelerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve 27 üniversitenin bütçeleri de ele alınacak.

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