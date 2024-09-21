Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran görevden alındı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları şu şekilde oldu:

Karar ile birlikte Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik atandı. Ayrıca karar ile birlikte Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı görevden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüne Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yasin Akar, Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Ahsen Arıöz Bozkuş, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Özdede, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına Halit Çağdaş ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Rauf Karslı atandı.

Karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne ise Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı atandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ferhat Güngör görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Başmüfettiş Muzaffer Barış Morgül getirildi.

6 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile 6 üniversiteye rektör atandı.

Karara göre Doğuş Üniversitesi 'ne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesine Prof. Dr Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.