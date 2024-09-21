  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran görevden alındı
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran görevden alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran görevden alındı
Takip Et

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları şu şekilde oldu:

Karar ile birlikte Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik atandı. Ayrıca karar ile birlikte Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı görevden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüne Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yasin Akar, Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Ahsen Arıöz Bozkuş, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Özdede, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına Halit Çağdaş ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Rauf Karslı atandı.

Karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne ise Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı atandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ferhat Güngör görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Başmüfettiş Muzaffer Barış Morgül getirildi.

6 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile 6 üniversiteye rektör atandı.

Karara göre Doğuş Üniversitesi 'ne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesine Prof. Dr Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.

Eyüp Debik kimdir? Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yeni rektör! Eyüp Debik nereli, eğitimi ne?Eyüp Debik kimdir? Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yeni rektör! Eyüp Debik nereli, eğitimi ne?Eğitim

 

6 üniversiteye yeni rektör atandı6 üniversiteye yeni rektör atandıGündem

 

TCMB’den TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesiTCMB’den TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesiEkonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
6 üniversiteye yeni rektör atandı
6 üniversiteye yeni rektör atandı
Yüksek karlı fon davasında tahliye: Seçil Erzan tek tutuklu sanık oldu
Yüksek karlı fon davasında tahliye: Seçil Erzan tek tutuklu sanık oldu
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
Ticaret Bakanlığından 'İsrail ile ticaret' iddialarına yalanlama
Ticaret Bakanlığından 'İsrail ile ticaret' iddialarına yalanlama
İBB Başkanı İmamoğlu: Biz parti devleti değiliz
İBB Başkanı İmamoğlu: Biz parti devleti değiliz