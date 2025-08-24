  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ailesi duyurdu: Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
Takip Et

Ailesi duyurdu: Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti

İngiltere’de yaşayan Türk ressam ve dijital sanatçı Evre Başak Clarke, ileri evre kanser tedavisi için başlattığı bağış kampanyasıyla gündeme gelmişti. Hastalığının karaciğer ve akciğerlere yayıldığını açıklayan Clarke, doktorlarının kendisine yalnızca 3–4 hafta ömür biçtiğini duyurmuştu. Sanatçının ailesi, sosyal medya hesaplarından Clarke’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ailesi duyurdu: Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
Takip Et

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan 1985 doğumlu Türk sanatçı Evre Başak Clarke, asıl adıyla Evre Başak Okumuş, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunuydu.

Sanat hayatına resim, dijital tasarım ve deneysel sanat üzerine yoğunlaşarak başlayan Clarke, özellikle hayvan portreleri ile tanınıyordu.

2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlenen sanatçının aynı yıl oğlu Oscar dünyaya geldi. Ancak aynı dönemde Clarke’a metastatik bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın karaciğer ve akciğerlere yayıldığını açıklayan sanatçı, doktorlarının kendisine 3–4 hafta ömür biçtiğini duyurdu.

Ailesi duyurdu: Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti - Resim : 1

Bu süreçte Clarke, tedavi masraflarını ve küçük oğlu Oscar’ın geleceğini güvence altına almak amacıyla GoFundMe platformu üzerinden “Evre’s Battle: Baby Oscar’s Futur” isimli bir yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6.700 kişinin destek verdiği kampanyada 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplandı.

Ancak kampanya süreci kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar bağış miktarının yüksekliğini, yapılan açıklamalardaki ifadeleri ve şeffaflık eksikliğini eleştirdi.

Ekşi Sözlük ve diğer platformlarda, sanatçının tedavi belgelerini kaldırdığı, sosyal medya hesaplarını gizlediği ve bazı açıklamalarını sildiği iddiaları yer aldı.

Ailesi, Clarke'ın vefat ettiğini duyurdu

Sanatçının ailesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke’ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından, Evre son üç haftasını ailesinin ve en yakın dostlarının sevgisiyle çevrili olarak geçirdi” ifadelerini kullandı.

Aile, Clarke’ın takipçilerine de teşekkür ederek, “Onu kalplerinizde yaşatmanızı, sevginizi sanatınızla ifade etmenizi ve her gününüzü dolu dolu yaşamanızı diliyoruz. Yıllar boyunca Evre’yi desteklediğiniz, özellikle de son zor yıllarında ona ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik, bu kaybımızla baş etmeye çalışırken mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Ailesi duyurdu: Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti - Resim : 2

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukrayna'ya insani yardımlarımız devam edecekAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukrayna'ya insani yardımlarımız devam edecekDünya
Gündem
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?
İstanbul'da korkutan orman yangını! Yangın kısa sürede söndürüldü
İstanbul'da korkutan orman yangını! Yangın kısa sürede söndürüldü
İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemedi
İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemedi
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak
Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak