Ailesinden 5 kişiyi katleden polisin oğlu, arkadaşı ölünce intihar etmiş 

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı.

Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Çocuğun, çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

Oğlunun intihar ettiği odada karısını boğdu

Polis memuru Tehçi'nin karısını oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. Tehçi'nin eşini boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.