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Ajda Pekkan komşularıyla mahkemelik oldu

Ajda Pekkan’ın villasındaki tadilat komşularını kızdırdı. Pekkan’ın komşuları, tadilatın uzaması ve her gün gelip giden kamyonların seslerinden rahatsız olduklarını belirtip Pekkan'a dava açtı.

Haber Merkezi
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Ajda Pekkan komşularıyla mahkemelik oldu
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Ajda Pekkan, Bodrum'daki eviyle ilgili sıkıntılı günler yaşıyor. Temmuz 2024'te 4 katlı lüks villasını yenilemek için tadilata sokan Pekkan evin dekorasyonu için de 10 kişilik ekip tutmuştu.

Gel Konuşalım programında yer alan habere göre, komşuları Ajda Pekkan'ın 7 aydır devam eden ev tadilatından şikayetçi oldu. Site yönetimi tadilatın uzaması ve her gün gelip giden kamyonların seslerinden mağdur olduklarını belirterek 79 yaşındaki ünlü şarkıcıya dava açtı.

Tadilat nedeniyle komşularıyla mahkemelik olan Pekkan'ın ise bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. 

Pekkan'ın 1.300 metrekare büyüklüğündeki villasında 6 oda, 2 salon, havuz ve spa bulunuyor.

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