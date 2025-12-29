Ajda Pekkan'dan çağrı: Barınaklar denetlenmeli, sorumlular cezalandırılmalı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çok sayıda köpeğin öldürülüp, çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu iddia edilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "Karataş Hayvan Bakımevi dahil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış; paylaşıma konu görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediyemizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde tespitlerde bulunulmuştur" denilmişti.

"Canlıların poşetlere konularak öldürülmesi vahşettir"

Ajda Pekkan, yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır içimde büyüyen bir kırgınlıkla, bir insan olarak, bir sanatçı olarak ve bu ülkenin bir yurttaşı olarak sizlere sesleniyorum. Son günlerde sokak hayvanlarına yönelik artan şiddet, barınaklarda yaşanan insanlık dışı uygulamalar ve özellikle Ankara’da bir barınakta. Ortaya çıkan vahşet, artık görmezden gelinebilecek, alışılabilecek şeyler değildir. Canlıların poşetlere konularak öldürülmesi, adına ne denirse densin, vahşettir. Bunun başka bir tarifi yoktur" dedi.

"Barınaklar mezarlık değil, koruma alanı olmak zorunda"

"Hayvanlar bu dünyanın misafiri değil; bizlerle birlikte yaşayan, acıyı, korkuyu ve sevgiyi hisseden canlılardır. Sokaklar onların da evidir. Barınaklar ise birer mezarlık değil, koruma alanı olmak zorundadır" diyen Pekkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hayvanlara reva görülen bu şiddet, aslında toplum olarak vicdanlarımızda açılan derin bir yarayı işaret ediyor. Sessiz kalan herkes, bu yarayı biraz daha büyütüyor.

Ben sessiz kalamam.

Sayın yetkililere sesleniyorum:

Barınaklar denetlenmeli, sorumlular cezalandırılmalı, bu suçlar örtbas edilmemelidir.

Hayvanları 'toplamak' değil, yaşatmak zorundasınız.

Kıymetli toplumumuza sesleniyorum:

Merhamet bir lüks değil, insan olmanın asgari şartıdır.

Bugün sesini çıkarmazsak, yarın çok geç olabilir.

Ve saygıdeğer basın mensuplarına sesleniyorum:

Bu haberleri birer satır olarak değil, birer hayat olarak görün. Unutturmayın.

Ben inanıyorum ki bu ülkede hala vicdanı olan, kalbi olan, adaleti savunan insanlar çoğunlukta. Ve inanıyorum ki, ancak birlikte ses çıkarırsak, bu karanlığı durdurabiliriz. Bir canın hayatı, hiçbir gerekçeyle yok sayılamaz."