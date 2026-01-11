Ajet, Sabiha Gökçen’den yarın yapacağı 24 seferini iptal etti

  1. Ekonomim
Ajet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yarın yapacağı 24 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Hüseyin ASLIYÜCE

Konuyla ilgili açıklama yapan Ajet Hava Yolları Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya;”İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadesinde bulundu.

