Ajet, Sabiha Gökçen’den yarın yapacağı 24 seferini iptal etti
Hüseyin ASLIYÜCE
Konuyla ilgili açıklama yapan Ajet Hava Yolları Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya;”İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadesinde bulundu.