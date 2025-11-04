  1. Ekonomim
AJet uçağında korku dolu anlar: Çarpmaya hazır olun! (Video)

Köln-İstanbul seferini yapan AJet uçağı, iniş öncesi teknik bir problem nedeniyle kısa süreli panik yaşattı. Kabin ekibinin yolculara “Çarpmaya hazır olun” uyarısı yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz pazar günü Almanya’nın Köln kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen uçak, inişten kısa süre önce düşme tehlikesi atlattı. Yolcuların büyük panik yaşadığı anlarda kabin ekibi hızla bilgilendirme sürecine geçti. Kısa süren gerginliğin ardından uçak, herhangi bir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Olay anına ait görüntülerde, kabin memurlarının yolculara “Çarpmaya hazır olun, şimdi gerekli prosedürleri anlatacağım” şeklinde anons yaptığı duyuldu.

"Teknik bir problem meydana gelmiştir"

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada da "2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir." dedi.

"Misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır"

Açıklama şöyle devam etti: "Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

