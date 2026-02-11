AJet uçağında sigara içen yolcu kara listeye alındı
AJET uçağında seyahat eden bir yolcunun uçakta sigara içtiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşması üzerine havayolu şirketi yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yasak olmasına rağmen sigara yakan yolcu o görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sanal medyaya yayılmasının ardından AJet yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti. Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor